Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor

4 MİLYON KÖPEK



Valiliklerce yapılan bildirime göre yaklaşık 2 milyon sahipsiz köpek olduğu ifade edilse de hayvanların yıl içerisinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri ve her defasında ortalama 6-8 arasında yavru doğurmaları sebebiyle sahipsiz köpek popülasyonunun yaklaşık 4 milyon olduğu tahmin ediliyor.



