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Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor
Giriş Tarihi: 14.07.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
06:43
Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor
AK Parti, sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırladığı yasa teklifini TBMM'ye sundu. Teklifin içerisinde bir çift hayvanın çoğalarak 6 yılda 67 bin köpeklik bir popülasyon oluşturma potansiyeli olduğu yer aldı.