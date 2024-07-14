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Haberler Yaşam Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor
Giriş Tarihi: 14.07.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 06:43

Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor

AK Parti, sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırladığı yasa teklifini TBMM'ye sundu. Teklifin içerisinde bir çift hayvanın çoğalarak 6 yılda 67 bin köpeklik bir popülasyon oluşturma potansiyeli olduğu yer aldı.

ZÜBEYDE YALÇIN
Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor

AK Parti'nin sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırladığı yasa teklifinin gerekçesinde önemli veriler yer aldı. En dikkat çekicisi ise bir çift hayvanın çoğalarak 6 yılda 67 bin köpeklik bir popülasyon oluşturma potansiyelinin vurgulanması oldu.

Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifinin gerekçesindeki çarpıcı bilgilerden bazıları şöyle:

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Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor

6 YILDA 67 BİN

Araştırmalara göre bir bölgede bulunan bir dişi ve erkek köpek birinci yılın sonunda 16 yavru, ikinci yılın sonunda 128 yavru, üçüncü yılın sonunda 512 yavru, dördüncü yılın sonunda bin 48 yavru, beşinci yılın sonunda 12 bin 288 yavru ve altıncı yılın sonunda 67 bin hayvandan oluşan bir popülasyona ulaşabiliyor.

Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor

Elbette her doğan köpek yaşayamayabilir ancak üreme hızının anlaşılabilmesi için bu örnek önemlidir. Köpek popülasyonu doğrusal değil üstel olarak artmaktadır.

Başıboş hayvanlarla ilgili ürküten tablo! AK Parti verileri paylaştı: 6 yılda 67 binlik bir popülasyona ulaşıyor

4 MİLYON KÖPEK

Valiliklerce yapılan bildirime göre yaklaşık 2 milyon sahipsiz köpek olduğu ifade edilse de hayvanların yıl içerisinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri ve her defasında ortalama 6-8 arasında yavru doğurmaları sebebiyle sahipsiz köpek popülasyonunun yaklaşık 4 milyon olduğu tahmin ediliyor.

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