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Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! "Dünyaya örnek olabiliriz"
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
06:46
Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! "Dünyaya örnek olabiliriz"
Hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla bilinen şarkıcı Yonca Evcimik ve STK'lar, "can dostlar" için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderen Evcimik, TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle görüşerek sahipsiz hayvanların toplanması ve popülasyonunun azaltılması için çözüm önerilerini sundu.