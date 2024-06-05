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Haberler Yaşam Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! "Dünyaya örnek olabiliriz"
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 06:46

Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! "Dünyaya örnek olabiliriz"

Hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla bilinen şarkıcı Yonca Evcimik ve STK'lar, "can dostlar" için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderen Evcimik, TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle görüşerek sahipsiz hayvanların toplanması ve popülasyonunun azaltılması için çözüm önerilerini sundu.

ÖNDER YILMAZ
Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! Dünyaya örnek olabiliriz

TBMM'deki temaslarında iktidar ve muhalefet partilerinden destek gören Evcimik'ın çözüm önerilerinin başında "Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde özel yetiştirilmiş personelden oluşan ve sadece hayvanları korunmasına odaklanmış özel ve özerk bir birim kurularak kısırlaştırma, denetim işleminin yapılması" konusu geldi.

Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! Dünyaya örnek olabiliriz

Belediyelerin hayvanların kısırlaştırılması dahil popülasyonunun kontrol altına alınması konusunda görevlerini yerine getiremeyeceklerinin görüldüğünü belirten Evcimik, sokak hayvanları popülasyonunun artmasındaki en önemli faktör olan "üretim çiftliklerinin" kapatılmasını istedi.

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Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! Dünyaya örnek olabiliriz

Evcimik; köpek ticaretinin sıkı denetimi, ruhsat verilmemesi, köpeklerin yüksek operasyonel kabiliyetlerle kısırlaştırılmaları, yakalanamayan köpekler için medikal kastrasyon yöntemi kullanılmasını da önerdi.

Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! Dünyaya örnek olabiliriz

Evcimik, "Ayrıca, ülke genelindeki üretim çiftlikleri internet üzerinden köpek ticareti köylünün elindeki hayvanlara müdahale edilemeyip kısırlaştırma dahi yapılamaması petshop ticareti, yurtdışından kaçak giriş önlenmediği sürece sürekli doğurtulup üretilecek ve sonrasında da öldürülecek tutsak edilecek para harcanacak bir sistem ile karşı karşıya kaldığımız kesindir. O nedenle kısırlaştırma ve sahiplendirme hızı üretim hızının çok altında kalmaktadır" dedi.

Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! Dünyaya örnek olabiliriz

DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLİRİZ

Sabah'a konuşan Evcimik mevcut yasanın uygulanmaması, belediyelerin görevlerini yerine getirmemesi, cezalarının etkili olmaması, ve gerekli yatırımların yapılmamasına dikkat çekerek, "O nedenle bu sorunu yaşıyoruz.

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