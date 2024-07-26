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Haberler Yaşam Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:22

Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu

Başıboş sokak köpekleri Antalya'da dehşeti yaşattı. İş yerinde bir kadın tarafından bakıldığı öğrenilen sokak köpeklerinden birisi, saldırdığı genç kadını baldırından ısırdı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, çevredeki vatandaşlar köpeklerin çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere herkese saldırdığını belirtti.

İHA
TOLGA YANIK
Özgür ÖZDEMİR
Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana olayda, akşam saatlerinde evine gitmekte olan İlknur Sarıkaya isimli genç kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu

Evinin kapısına geldiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçmaya çalışan genç kadını köpeklerden birisi baldırından ısırdı.

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Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu

Acı içerisinde olduğu yere yığılan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç kadın 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu

Olay anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı.

Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu

Görüntülerde genç kadının ısırılma anı, acı içerisinde yere yığılması, sağlık ekibi ve ambulansa bindirilmesi yer aldı.

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