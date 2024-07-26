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Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
11:22
Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu
Başıboş sokak köpekleri Antalya'da dehşeti yaşattı. İş yerinde bir kadın tarafından bakıldığı öğrenilen sokak köpeklerinden birisi, saldırdığı genç kadını baldırından ısırdı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, çevredeki vatandaşlar köpeklerin çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere herkese saldırdığını belirtti.