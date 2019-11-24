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Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 öldü

'nin Körfez ilçesinde, sürüsüne saldıran köpekler, 7 hayvanı ısırarak öldürdü. Mahalle muhtarı, yaz aylarından beri toplam 34 küçükbaşın saldırısı nedeniyle öldüğünü söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 19:05
Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldü

Körfez'in İlimtepe Mahallesi'nde ormanlık alanda otlayan sürüsüne köpekler saldırdı. Köpeklerin çeşitli yerlerinden ısırdığı 7 koyun, öldü.

Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldü

Durumu fark eden çoban, köpekleri sürüden uzaklaştırıp, hayvanların sahipleri Süleyman Karakaya ve Kahraman Keleş'e haber verdi. Ölen koyunlar, sahipleri tarafından gömülmek üzere alındı.

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Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldü

İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas, Süleyman Karakaya ve Kahraman Keleş'e ait koyunların öldüğünü, üreticilerin koyunları kredi ile aldığını, yaz döneminden beri bugünkü ile birlikte saldırısı nedeniyle 34 küçükbaşın öldüğünü söyledi.

Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldü

Elmas, başıboş köpeklerle ilgili önlem alınması gerektiğini belirtti.

Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldü
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Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldü
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