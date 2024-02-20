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Başına gelmeyen kalmadı! Genç adam WhatsApp'tan sevgilisine o mesajı atınca...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
15:30
Başına gelmeyen kalmadı! Genç adam WhatsApp'tan sevgilisine o mesajı atınca...
WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden atılan bazı mesajlar, X, Instagram ve TikTok vb. platformlarda paylaşılması durumunda milyonlarca etkileşim alabiliyor. Genç adamın sevgilisine attığı o mesaj da sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve görüntülenme rekoru kırdı. İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları...