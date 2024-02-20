Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Başına gelmeyen kalmadı! Genç adam WhatsApp'tan sevgilisine o mesajı atınca...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:30

Başına gelmeyen kalmadı! Genç adam WhatsApp'tan sevgilisine o mesajı atınca...

WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden atılan bazı mesajlar, X, Instagram ve TikTok vb. platformlarda paylaşılması durumunda milyonlarca etkileşim alabiliyor. Genç adamın sevgilisine attığı o mesaj da sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve görüntülenme rekoru kırdı. İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları...

Başına gelmeyen kalmadı! Genç adam WhatsApp’tan sevgilisine o mesajı atınca...

TikTok, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar, mesajlaşmak için en çok tercih edilen platformlar arasında yer alıyor.

Başına gelmeyen kalmadı! Genç adam WhatsApp’tan sevgilisine o mesajı atınca...

Bu platformlarda bazen öyle sohbetler geçiyor ki, sosyal medyada paylaşılması durumunda etkileşim rekoru kırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başına gelmeyen kalmadı! Genç adam WhatsApp’tan sevgilisine o mesajı atınca...

Genç adamın sevgilisine attığı o mesaj da sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve görüntülenme rekoru kırdı.

Başına gelmeyen kalmadı! Genç adam WhatsApp’tan sevgilisine o mesajı atınca...

İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları...

Başına gelmeyen kalmadı! Genç adam WhatsApp’tan sevgilisine o mesajı atınca...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA