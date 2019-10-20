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Başka Aylan bebekler ölmesin diye mücadele ediyorlar

Zifiri karanlıkta, derma çatma botla 'a gitmeye çalışıyorlar. İçlerinde bebek, çocuk, yaşlılar da var; kadınlar, erkekler, engelliler de... Bir umut diye çıktıkları yolculuk aslında ölüme davetiye çıkarıyor. Komutanlığı'na bağlı askerlerse onları kurtarmak için fedakarca çalışıyor. Her gün 22 bot, bir uçak, bir helikopter ve mobil radarlarla 7/24 taranıyor. Denizden günde ortalama kurtarılan sayısı 144. Bu yıl ise 44 bin mülteci çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı. SABAH Pazar, Sahil 'nın operasyonuna katıldı. 550 km yol yapılarak göçmenlerin nasıl kurtarıldığına tanıklık etti.

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Giriş Tarihi: 20.10.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 09:27
Başka Aylan bebekler ölmesin diye mücadele ediyorlar

Zifiri karanlıkta, derma çatma botla 'a gitmeye çalışıyorlar. İçlerinde bebek, çocuk, yaşlılar da var; kadınlar, erkekler, engelliler de... Bir umut diye çıktıkları yolculuk aslında ölüme davetiye çıkarıyor. Komutanlığı'na bağlı askerlerse onları kurtarmak için fedakarca çalışıyor. Her gün 22 bot, bir uçak, bir helikopter ve mobil radarlarla 7/24 taranıyor. Denizden günde ortalama kurtarılan sayısı 144. Bu yıl ise 44 bin mülteci çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı. SABAH Pazar, Sahil 'nın operasyonuna katıldı. 550 km yol yapılarak göçmenlerin nasıl kurtarıldığına tanıklık etti.

Başka Aylan bebekler ölmesin diye mücadele ediyorlar

'ndeyiz... Saat 05.30... Çandarlı Körfezi içerisinde Aslanburnu'nun kuzeyinde, derma çatma küçük bir plastik botun içerisinde yaklaşık 50 kişi, kaskatı bir karanlığın ortasında sessizce bekliyor. İçlerinde bebekler, çocuklar ve yaşlılar da var. Botun motoru bozulmuş ve yetmezmiş gibi bir de göçmenlerin umutlarını bağladıkları o bot su almaya başlamış... Issızlığın tam da ortasında, ölümle yaşam arasındaki o ince çizginin üzerindeler.

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Başka Aylan bebekler ölmesin diye mücadele ediyorlar

Ama çaresizlik içerisinde sessizce beklemekten başka yapabilecekleri hiçbir şey yok. O an en çok istedikleri şey, kendilerine uzatılacak bir eli sımsıkı tutmak. Komutanlığı'na bağlı TCSG 18 adlı kurtarma botundan işte o el uzatılıyor.

Başka Aylan bebekler ölmesin diye mücadele ediyorlar

Önce çocuklar ve yaşlılar sonra da bebekler ile yetişkinler tek tek kurtarma botuna naklediliyor. Üşüyenlere hemen termal battaniye veriliyor. Hepsi kurtuluyor... Kurtuldukları için şükrediyorlar ama yaşadıkları o çaresizliğin etkisindeler hâlâ. Tek gördüğümüzse o çaresizliğin yüzlerinde oluşturduğu keskin çizgiler...

Başka Aylan bebekler ölmesin diye mücadele ediyorlar

Yıllardır 'nde her gün yaşanıyor bu durum. Savaş başta olmak üzere çeşitli sebeplerle ülkelerini terk eden , daha iyi bir hayat umuduyla çıktıkları yasa dışı yolculukta Ege Denizi'ne gelince buradan 'a geçmek için insan kaçakçılarının organizasyonu ile adeta ölüm yolculuğuna çıkıyorlar.

Başka Aylan bebekler ölmesin diye mücadele ediyorlar

Komutanlığı da bıkmadan her gün onları hayatta tutabilmek için var gücüyle çalışıyor. Geçen hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece, her gün gerçekleştirilen ve artık rutine dönüşen hayata tutma operasyonlarının nasıl yapıldığını yerinde incelemeyebilmek için Sahil 'na bağlı TCSG 310 adlı sahil güvenlik botundaydık.

Başka Aylan bebekler ölmesin diye mücadele ediyorlar

İzmir Grup Komutanı ve Kuzey Ege Grup Komutanı'nın bizzat katılıp yönettiği operasyonların büyük bir titizlilikle yapıldığına tanıklık ettik. Gece yarısı saat 12.00'de Ayvalık'tan bindiğimiz botla 550 km yol yaptık. Biz 50 kişilik bir grubunun kurtarılışına şahit olduk. Ama o gece tam 17 vaka yaşandı ve toplam 535 göçmen denizden kurtarıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla bindiğimiz sahil güvenlik botunda geçirdiğimiz sekiz saat boyunca denizde işlerin hiç de kolay olmadığını anladık.

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