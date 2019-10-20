Başka Aylan bebekler ölmesin diye mücadele ediyorlar

Zifiri karanlıkta, derma çatma botla Yunanistan'a gitmeye çalışıyorlar. İçlerinde bebek, çocuk, yaşlılar da var; kadınlar, erkekler, engelliler de... Bir umut diye çıktıkları yolculuk aslında ölüme davetiye çıkarıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı askerlerse onları kurtarmak için fedakarca çalışıyor. Her gün 22 bot, bir uçak, bir helikopter ve mobil radarlarla 7/24 Ege Denizi taranıyor. Denizden günde ortalama kurtarılan göçmen sayısı 144. Bu yıl ise 44 bin mülteci çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı. SABAH Pazar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın operasyonuna katıldı. 550 km yol yapılarak göçmenlerin nasıl kurtarıldığına tanıklık etti.