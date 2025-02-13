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BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE | 13 Şubat ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm kesintisiz HD izle
Giriş Tarihi: 13.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
17:27
BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE | 13 Şubat ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm kesintisiz HD izle
ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor! Dram ve gizem türündeki bu etkileyici yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerini Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin paylaştığı dizide, Mola "Nehir Alsoy" karakterini canlandırırken, Bademci ise "Serdar Alsoy" rolüyle ekrana geliyor. Heyecanla beklenen Başka Bir Gün, ikinci bölümüyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İşte, dizinin 2. bölümü ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...