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Giriş Tarihi: 13.02.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:27

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE | 13 Şubat ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm kesintisiz HD izle

ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor! Dram ve gizem türündeki bu etkileyici yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerini Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin paylaştığı dizide, Mola "Nehir Alsoy" karakterini canlandırırken, Bademci ise "Serdar Alsoy" rolüyle ekrana geliyor. Heyecanla beklenen Başka Bir Gün, ikinci bölümüyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İşte, dizinin 2. bölümü ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE | 13 Şubat ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm kesintisiz HD izle

ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Başka Bir Gün, ilk bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Nehir ve Serdar'ın hayatlarını derinden sarsan olaylar, dramatik ve gerilim dolu sahnelerle ekrana yansıdı. Dizinin sürükleyici hikayesi, izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeye devam edecek. İşte, Başka Bir Gün'ün merakla beklenen 2. bölümüyle ilgili tüm detaylar ve izleme linki haberin devamında...

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE | 13 Şubat ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm kesintisiz HD izle

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün 2.bölümü için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/baska-bir-gun

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BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE | 13 Şubat ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm kesintisiz HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır. Bu sırada Serdar'ın ofisi de sandığı gibi yönetmediğini anlar. Nehir işyerini de ayakta tutmaya çalışmak zorundadır.

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE | 13 Şubat ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm kesintisiz HD izle

Üstelik Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artmıştır. Avukatlığını yaptığı bir müvekkilin söyledikleri Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürür.

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE | 13 Şubat ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm kesintisiz HD izle

Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de içinde bazı şüpheler doğar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızı Deniz'le de ilgili kendisinden saklanan çok acı bir gerçeği öğrenecektir…

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