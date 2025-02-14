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BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
23:27
BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicilerden ilgi görüyor. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı yapımda, usta oyuncular Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş da rol alıyor. Merakla beklenen Bir Zamanlar İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?