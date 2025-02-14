BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

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