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Haberler Yaşam BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:27

BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicilerden ilgi görüyor. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı yapımda, usta oyuncular Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş da rol alıyor. Merakla beklenen Bir Zamanlar İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların nostaljik atmosferine götürüyor. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı dizi, etkileyici hikayesi ve dikkat çeken karakterleriyle ekranlarda güçlü bir başlangıç yaptı. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, detaylar...

BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile syeredebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

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BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.

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BAŞKA BİR GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Başka Bir Gün haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
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