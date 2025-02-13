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Giriş Tarihi: 13.02.2025 23:49 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:49

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

Başka Bir Gün'ün üçüncü bölümü izleyicilerden büyük ilgi gördü ve hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Üçüncü bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizi için 4. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte, Başka Bir Gün 4. bölüm fragmanı ve detayları...

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Başka Bir Gün, 3. bölümüyle ekranlara geldi! İlk bölümden itibaren büyük ilgi gören dizi, 4. bölüm fragmanıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerinde Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu) ve Şükrü Özyıldız (Özlem Tancı) gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımın yeni bölümü merakla bekleniyor. Başka Bir Gün 2. bölüm fragmanını izlemek için detaylar burada!

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Dizinin 4. bölüm fragmanı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/baska-bir-gun/2-bolum-1-fragman/izle

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BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır. Bu sırada Serdar'ın ofisi de sandığı gibi yönetmediğini anlar. Nehir işyerini de ayakta tutmaya çalışmak zorundadır.

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

Üstelik Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artmıştır. Avukatlığını yaptığı bir müvekkilin söyledikleri Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürür.

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Başka Bir Gün haftaya neler yaşanacak?

Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de içinde bazı şüpheler doğar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızı Deniz'le de ilgili kendisinden saklanan çok acı bir gerçeği öğrenecektir…

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