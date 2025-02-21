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BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
06:09
BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayında!
"Başka Bir Gün" dizisinin 4.bölümü seyirciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bölümün ardından yayınlanan yeni fragman ise merak uyandırdı. İzleyiciler, dikkat çeken gelişmelerin ardından 5. bölümde neler yaşanacağını araştırmaya başladı.Peki, Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?