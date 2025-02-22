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BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı izle bilgisi
Giriş Tarihi: 22.02.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
00:15
BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı izle bilgisi
"Başka Bir Gün" dizisinin 4.bölümü seyirciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bölümün ardından yayınlanan yeni fragman ise merak uyandırdı. İzleyiciler, dikkat çeken gelişmelerin ardından 5. bölümde neler yaşanacağını araştırmaya başladı.Peki, Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?