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Haberler Yaşam BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı izle bilgisi
Giriş Tarihi: 22.02.2025 00:15 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 00:15

BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı izle bilgisi

"Başka Bir Gün" dizisinin 4.bölümü seyirciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bölümün ardından yayınlanan yeni fragman ise merak uyandırdı. İzleyiciler, dikkat çeken gelişmelerin ardından 5. bölümde neler yaşanacağını araştırmaya başladı.Peki, Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı izle bilgisi

Başka Bir Gün 5.bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yer aldığı dizinin son bölümünde yaşananların ardından haftaya ki bölümden kareler görmek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı izle bilgisi

BAŞKA BİR GÜN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Başka Bir Gün dizisine ait fragmanı yayınlandı. Fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

BAŞKA BİR GÜN FRAGMANLARI

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BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı izle bilgisi

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM İZLE!

ATV'de her Perşembe günü saat 20.00'de yayımlanan Başka Bir Gün dizisinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

BAŞKA BİR GÜN BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı izle bilgisi

SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır.Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir?

BAŞKA BİR GÜN 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı izle bilgisi

Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder.Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir.

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