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Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
23:18
Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı gündemde
ATV ekranlarının yeni dizisi için heyecan dorukta. Her yeni bölümle birlikte tansiyon biraz daha yükseliyor. Son bölümün hemen ardından Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündeme geldi. Ezgi Mola ve Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı dizi takip ediliyor. İşte, Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...