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Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
16:08
Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camisi'nde kıldı. Erdoğan, çıkışta halkla selamlaştı. Daha sonra Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada eğitim gören gençlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.