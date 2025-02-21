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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:08

Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camisi'nde kıldı. Erdoğan, çıkışta halkla selamlaştı. Daha sonra Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada eğitim gören gençlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle Mevlana Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

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Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu 'gençlik' temalı hutbenin ardından cemaatle namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta halkla selamlaştı.

Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti...

Daha sonra Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada eğitim gören gençlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti...
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