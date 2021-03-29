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Başkan Erdoğan duyurdu: Cumartesi ve Pazar geri geldi! Hafta sonu ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bilindiği üzere, 1 Mart tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte iller vaka sayısına göre 4 farklı gruba ayrılmış, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ise tüm yurtta kaldırılmıştı. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından ise Başkan Erdoğan yeni yasakları ve kısıtlamaları duyurdu. Peki, hangi illerde var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il

Giriş Tarihi: 29.03.2021 20:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 20:15
Başkan Erdoğan duyurdu: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere Mart ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte, iller risk durumuna göre 4 farklı gruba ayrılmış, ve cumartesi günü sokağa çıkma yasağı yurt genelinde kaldırılmıştı. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklama ile birlikte cumartesi ve PAzar günü sokağa çıkma yasaklarının tekrardan tüm yurtta uygulanacağını duyurdu.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

Başkan Erdoğan duyurdu: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Ayrıntılar geliyor...

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Başkan Erdoğan duyurdu: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

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Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

Başkan Erdoğan duyurdu: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Başkan Erdoğan duyurdu: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı geri geldi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

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