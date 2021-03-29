Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte yasak olan iller

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bilindiği üzere, 1 Mart tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte iller vaka sayısına göre 4 farklı gruba ayrılmış, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ise tüm yurtta kaldırılmıştı. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından ise Başkan Erdoğan yeni yasakları ve kısıtlamaları duyurdu. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İstanbul'da hafta sonu, cumartesi yasak var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sokağa çıkma yasağı olan iller…