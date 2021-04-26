Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:33

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? , iptal mi?

Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, sınavlar iptal mi, uzaktan mı olacak soruları milyonlarca öğrenci ve velilerinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlama ve yasaklara ilişkin pek çok önemli açıklamada bulundu. Vaka sayılarını indirmek için alınan kararda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 gün boyunca tam kapanma olacağını duyurdu. Bununla birlikte Başkan Erdoğan okullarda yüz yüz eğitim ve sınavlarla ilgili bilgi verdi. Peki, Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? , iptal mi? İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı o açıklamalar;

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve velisi bu akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan okullar ve sınavlarla ilgili çıkacak olan kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün toplandı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, sınavlar iptal mi, uzaktan mı olacak sorularına da yanıt verdi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı 17 gün boyunca tam kapanma olacağını duyurdu. Peki, Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? , iptal mi?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Başkan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili şu sözleri söyledi;

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

MEB'den Basın Açıklaması Geldi;

Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

29 Nisan 2021 Perşembe 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçiyoruz.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

SON DAKİKA