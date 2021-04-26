Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı: Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi, sınavlar iptal mi, uzaktan mı olacak soruları milyonlarca öğrenci ve velilerinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlama ve yasaklara ilişkin pek çok önemli açıklamada bulundu. Vaka sayılarını indirmek için alınan kararda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 gün boyunca tam kapanma olacağını duyurdu. Bununla birlikte Başkan Erdoğan okullarda yüz yüz eğitim ve sınavlarla ilgili bilgi verdi. Peki, Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı o açıklamalar;