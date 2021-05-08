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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan son dakika açıkladı: Tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme ne zaman başlıyor? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 15:22

Başkan Erdoğan açıkladı: ne zaman bitecek, başlıyor? Yeni bekleniyor!

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan ile birlikte sonrası için yaşanacak süreç milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Başkan Erdoğan, normalleşme takvimine yönelik açıklamalarında bulundu ve salgınla mücadele hakkında önemli bilgiler verdi. "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemi ile katılan Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından ", ?" şeklindeki soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Bu kapsamda; normalleşme ne zaman olacak? Yeni bekleniyor…

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması! Tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor

…Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı. Bu bağlamda; ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? bekleniyor!

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması! Tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.

KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE

Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.

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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması! Tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrasına video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, koronavirüs sürecinde güzel günlerin yakın olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca yeni normalleşme takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Takvimde okulların açılacağı tarihin de olacağını belirtti.

Tedbirler netice vermeye başladı. Vefat sayısında düşüş var.

Başkan Erdoğan: Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Normal hayata döneceğimiz günler yakın.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması! Tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor

Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması! Tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor

Fakat gerektiğinde şartları zorlamam pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira her halde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Bizler ne yapıyoruz? Okullarımızla geleceğe yönelik güç kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak, tekrar derslerinize dönmek ve hocalarınızla bir arada olmaktır" dedi.

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