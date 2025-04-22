Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun ilk konseri 23 Nisan’da!

4 BAKANLIK VE KURUMLAR ORTAK ÇALIŞTI

4 bakanlığın ve kurumların ortak çalışması sonucu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, "Geçen sene ilkbahar aylarında çalışmaya başladık Cumhurbaşkanlığı çatısı altında 4 bakanlığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve tabi bağlı kurumlar Devlet Opera Balesi'nden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kadar pek çok kurumdan eğitmenler koordinatörler bir araya geldik ve bir eğitim programı oluşturuldu" ifadelerine yer verdi.