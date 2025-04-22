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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konseri 23 Nisan’da!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:21

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konseri 23 Nisan’da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verecek. Hazırlıklarına devam eden korodaki çocuklar, konseri Başkan Erdoğan izleyeceği konser için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Koronun, Süt İçtim Dilim Yandı, Dere Geliyor Dere, Vardar Ovası, Fikrimin İnce Gülü şarkılarını seslendirmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, hedeflerinin Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği ezgilerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun ilk konseri 23 Nisan’da!

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konseri için geri sayım başladı.

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun ilk konseri 23 Nisan’da!

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan geleneksel müziğimizi yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, kurulan ve "Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu" olarak adlandırılan koro, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek konseri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da izleyecek

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Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun ilk konseri 23 Nisan’da!

ÇOCUK ORKESTRASININ İLK KONSER HEYECANI

Konser öncesi heyecanlarını A Haber mikrofonları ile paylaşan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan'da 10-15 tane şarkı söyleyeceklerini belirtti. Büyük enstrümanlar da çaldıklarını belirten çocuklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konseri izleyecek olması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ilk konserini 23 Nisan'da verecek | Video

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun ilk konseri 23 Nisan’da!

VARDAR OVASI, FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ŞARKILARI ÇALINACAK

Çocuk korosunun vereceği bu ilk konserin repertuvarında, 23 Nisan müziği, Süt İçtim Dilim Yandı, Dere Geliyor Dere, Vardar Ovası, Fikrimin İnce Gülü gibi şarkılar yer alacak.

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun ilk konseri 23 Nisan’da!

4 BAKANLIK VE KURUMLAR ORTAK ÇALIŞTI

4 bakanlığın ve kurumların ortak çalışması sonucu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, "Geçen sene ilkbahar aylarında çalışmaya başladık Cumhurbaşkanlığı çatısı altında 4 bakanlığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve tabi bağlı kurumlar Devlet Opera Balesi'nden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kadar pek çok kurumdan eğitmenler koordinatörler bir araya geldik ve bir eğitim programı oluşturuldu" ifadelerine yer verdi.