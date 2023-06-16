Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen karne törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldı. 'KARNE HEYECANI YAŞAYAN EVLATLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM' Burada konuşan Başkan Erdoğan, '2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne heyecanı yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor, hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesinde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE KARNE SÜRPRİZİ Öğrencilere karnelerini dağıtan Erdoğan, öğrenciler tarafından yapılan ve TEKNOFEST'te 3'üncülük elde eden robotuda yakından inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.