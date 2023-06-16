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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi
Giriş Tarihi: 16.06.2023 21:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 21:41

Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi

Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı.

Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi

Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen karne törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

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Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi

"KARNE HEYECANI YAŞAYAN EVLATLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Burada konuşan Başkan Erdoğan, "2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne heyecanı yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor, hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum.

Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi

Her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesinde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE KARNE SÜRPRİZİ

Öğrencilere karnelerini dağıtan Erdoğan, öğrenciler tarafından yapılan ve TEKNOFEST'te 3'üncülük elde eden robotuda yakından inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

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