Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi

"KARNE HEYECANI YAŞAYAN EVLATLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Burada konuşan Başkan Erdoğan, "2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne heyecanı yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor, hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum.