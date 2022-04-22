Başkan Erdoğan’dan son dakika kredi ve burslar müjdesi: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

Yükseköğrenim kurumlarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde öğrenim gören öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sunulan kredi ve burs ödemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdunda katıldığı iftarda yaptığı açıklamalarda ödemelerin yapılacağı tarihi duyurudu. Bu son dakika gelişmesi sonrasında "KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?" soruları üzerinden araştırmalar sürüyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATIRILACAK?

KYK öğrenim kredisi ve bursların ödeneği tarihe ilişkin bilgi ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;