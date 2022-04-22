Başkan Erdoğan’dan son dakika kredi ve burslar müjdesi: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda katıldığı iftarda Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini sürdüren öğrencilere katkı sağlamak amacıyla verilen öğrenim burs ve kredilerinin ödeneceği tarihe ilişkin açıklama yaparak tarih verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrasında hak sahibi öğrenciler tarafından "KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar sürüyor. Merak konusu olan KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.