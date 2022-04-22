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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan’dan son dakika kredi ve burslar müjdesi: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 21:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 21:09

Başkan Erdoğan’dan son dakika kredi ve burslar müjdesi: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda katıldığı iftarda Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini sürdüren öğrencilere katkı sağlamak amacıyla verilen öğrenim burs ve kredilerinin ödeneceği tarihe ilişkin açıklama yaparak tarih verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrasında hak sahibi öğrenciler tarafından "KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar sürüyor. Merak konusu olan KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Başkan Erdoğan’dan son dakika kredi ve burslar müjdesi: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

Yükseköğrenim kurumlarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde öğrenim gören öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sunulan kredi ve burs ödemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdunda katıldığı iftarda yaptığı açıklamalarda ödemelerin yapılacağı tarihi duyurudu. Bu son dakika gelişmesi sonrasında "KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?" soruları üzerinden araştırmalar sürüyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATIRILACAK?

KYK öğrenim kredisi ve bursların ödeneği tarihe ilişkin bilgi ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Başkan Erdoğan’dan son dakika kredi ve burslar müjdesi: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı öğrencilerle iftar programında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi ve bursların hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin son dakika bilgileri verdi.

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Başkan Erdoğan’dan son dakika kredi ve burslar müjdesi: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?
  • Bu bilgiler ışığında Başkan Erdoğan bu ayın 25'inde (25 Nisan 2022 Pazartesi) günü kredi ve burs ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan’dan son dakika kredi ve burslar müjdesi: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları;

Birileri başka şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe TEKNOFEST Gençliği diyorum. 2053 vizyonuna sahip çıkan bir gençlik görüyorum.

Başkan Erdoğan’dan son dakika kredi ve burslar müjdesi: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

Bizde yaradılanı severiz, yaradandan ötürü anlayışı var. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Biz ayrım yapmıyoruz.

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