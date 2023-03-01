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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile SABAH'a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor
Giriş Tarihi: 01.03.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 06:58

Başkan Erdoğan'ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile SABAH'a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Adıyaman'ın Altınşehir mahallesinde kurulan konteyner kentte yaşam başladı. Binlerce kişinin barınacağı konteyner kentte, sağlık ocağından oyun parkına çamaşırhanesinden sinema alanına kadar birçok sosyal alanı da içinde bulunduruyor. Kızılay Aşevi günde 3 öğün yemek veriyor. Önceki gün Adıyaman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret edip onlarla sohbet etti. Engelli iki çocuğu ile enkazdan sağ çıkan Esma Sönmez; "Cumhurbaşkanımız geldi çayımızı içti. Bana enkazdan nasıl çıktığımı sordu. Onun buraya gelmesi yanımızda olması bize güç veriyor. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Yunus Emre KAVAK
Başkan Erdoğan’ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor

Adıyaman'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. En büyük sorunlardan birisi olan geçici barınma alanları hızla çoğalıyor. Altınşehir mahallesinde kurulan konteyner kentte yaşam başladı.

Başkan Erdoğan’ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor

Yüzlerce Adıyamanlı içerisinde yatağı kanepesi, mutfak, banyosu olan konteynerlere yerleştirildi. Ayrıca konteyner kentlerin yanına mescit, aşevi, sinema, oyun parkı, sağlık ocağı ve çamaşırhane gibi alanlarda yerleştirildi.

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Başkan Erdoğan’ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor

Önceki gün buraya gelip incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyamanlılarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

Başkan Erdoğan’ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor

"BURAYA GELMESİ BİZE GÜÇ VERİYOR"

Cumhurbaşkanımız bizim konteynere gelip çayımızı içti diyen Esma Sönmez; "Benim doğuştan engelli iki çocuğum var. Deprem olduğunda onların bağırmalarına uyandım.

Başkan Erdoğan’ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor

Duvarlar ardı ardına yıkıldı. Büyük kızımın yattığı yatağın üzerine duvar devrildi. Kızım o saatte namaza kalkmıştı eğer namaz için kalkmasaydı o yatakta can verirdi.

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