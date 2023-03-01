Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile SABAH'a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor

Giriş Tarihi: 01.03.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 06:58

Başkan Erdoğan'ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile SABAH'a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Adıyaman'ın Altınşehir mahallesinde kurulan konteyner kentte yaşam başladı. Binlerce kişinin barınacağı konteyner kentte, sağlık ocağından oyun parkına çamaşırhanesinden sinema alanına kadar birçok sosyal alanı da içinde bulunduruyor. Kızılay Aşevi günde 3 öğün yemek veriyor. Önceki gün Adıyaman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret edip onlarla sohbet etti. Engelli iki çocuğu ile enkazdan sağ çıkan Esma Sönmez; "Cumhurbaşkanımız geldi çayımızı içti. Bana enkazdan nasıl çıktığımı sordu. Onun buraya gelmesi yanımızda olması bize güç veriyor. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.