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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti: Osman Kızılkaya'nın oğlu konuştu!
Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 08:52

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti: Osman Kızılkaya'nın oğlu konuştu!

SABAH, birkaç gün önce Almanya'daki sağlık skandalını manşete taşıdı. 59 yaşındaki Osman Kızılkaya, geçtiğimiz aylarda evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak "Önemli bir şeyin yok" denilerek evine yolladı. Bir süre sonra yere düşen Kızılkaya'nın, beyninde pıhtılaşma olduğu ortaya çıktı. Kızılkaya'nın çocukları ise "Babamız Türkiye'de tedavi edilsin. Babamızı kurtarın" diyerek yardım çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yurda getirilen Kızılkaya, Ankara'da tedavi altına alındı. Kızılkaya'nın oğlu ise a haber canlı yayınında şu açıklamaları yaptı...

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilmişti: Osman Kızılkaya’nın oğlu konuştu!

SON DAKİKA | SABAH duyurmuştu! Başkan Erdoğan 'Babamızı kurtarın' çağrısını yanıtsız bırakmadı: Osman Kızılkaya Türkiye'de...

Vicdanları sarsan olay geçtiğimiz şubat ayında yaşanmıştı. Almanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayan 59 yaşındaki Osman Kızılkaya evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastane, "Önemli bir şeyin yok" diyerek, Kızılkaya'yı evine yolladı.

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilmişti: Osman Kızılkaya’nın oğlu konuştu!

Çocukları tarafından hastaneden alınan Kızılkaya, kısa süre sonra fenalaşıp yere yığıldı. Beyninde pıhtılaşma olan Osman Kızılkaya, aynı hastanede birkaç saat tutulduktan sonra 500 kilometre ilerdeki bir hastaneye nakledildi.

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Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilmişti: Osman Kızılkaya’nın oğlu konuştu!

Kızılkaya'nın kızı Hasret ve oğlu Cabir babalarının tedavi gördüğü hastanede iyi tedavi edilmediğini belirterek, "Bizimle hep asistan doktorlar muhatap oluyor.

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilmişti: Osman Kızılkaya’nın oğlu konuştu!

Yeterince ilgilenilmediği gibi, bilgi de verilmiyor. Bize babamızın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve hiçbir tedaviye cevap vermediğini söylediler.

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilmişti: Osman Kızılkaya’nın oğlu konuştu!

Ama bu doğru değil. Babamız sorularımıza gözlerini oynatarak cevap veriyor" dedi.

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