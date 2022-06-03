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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti: Osman Kızılkaya'nın oğlu konuştu!
Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:50
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
08:52
SABAH, birkaç gün önce Almanya'daki sağlık skandalını manşete taşıdı. 59 yaşındaki Osman Kızılkaya, geçtiğimiz aylarda evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak "Önemli bir şeyin yok" denilerek evine yolladı. Bir süre sonra yere düşen Kızılkaya'nın, beyninde pıhtılaşma olduğu ortaya çıktı. Kızılkaya'nın çocukları ise "Babamız Türkiye'de tedavi edilsin. Babamızı kurtarın" diyerek yardım çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yurda getirilen Kızılkaya, Ankara'da tedavi altına alındı. Kızılkaya'nın oğlu ise a haber canlı yayınında şu açıklamaları yaptı...