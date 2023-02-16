Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

O an ki duyguların kelimelerle anlatmanın imkansız olduğunu söyleyen Aşkın, "O an sadece oğlumu nasıl kurtara bilirimin derdindeydim. Daha önce de deprem yaşadım ama böyle bir şey görmedim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.