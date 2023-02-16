Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH'a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi
Giriş Tarihi: 16.02.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 06:14

Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH'a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

Asrın felaketine Adana'daki evinde eşi ve oğluyla yakalanan Zarife Aşkın (40), oturduğu apartman dairesinin zarar görmesi yüzünden AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor. Çadırının önünde yaktığı ateşle ısınan Zarife Aşkın, "Devletimiz bize anında sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, doğal afetin vurduğu illeri tek tek gezerek biz depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanımızın Adana'ya geldiğini duyduğumda kendimi daha güçlü hissetim" dedi.

Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN
Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 10 katlı Nacar Apartmanı'nın 5. katında eşi Mehmet Aşkın (50) ve oğlu Rüstem Kaya Aşkın'la birlikte oturan Zarife Aşkın, Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte yatağından korkuyla uyandı. Genç kadın ailesiyle birlikte 1,5 dakikaya yakın süren depremde kendilerini can havliyle dışarıya attı. Aşkın ailesinin evleri öğlen saatin de meydana gelen ikinci depremle birlikte ağır hasar gördü.

Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

SABAH'A KONUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çukurova ilçesindeki Semt Pazarı'nda depremzedeler için çadır kuruldu. Zarife Aşkın, eşi ve oğluyla birlikte barınmak için çadıra yerleşti. Bir yemek firmasın da çalışan Zarife Aşkın yaşadığı kabus dolu anları SABAH'a anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

O an ki duyguların kelimelerle anlatmanın imkansız olduğunu söyleyen Aşkın, "O an sadece oğlumu nasıl kurtara bilirimin derdindeydim. Daha önce de deprem yaşadım ama böyle bir şey görmedim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

"SÜREKLİ YANIMIZDALAR"

Devlet depremzedeler için seferber olduğu halde bunu görmezden gelenlerin olduğunu söyleyen genç kadın, "Rabbim devletimiz binini bin etsin iyi ki varlar. Bize yatacak yer verdiler, bizi soğuktan korudular. Türkiye'nin 10 ilinde doğal afet var hangisine yetişebilirsin ki… İnsanların, çayını şekerini çorbasını sorunsuz bir şekilde temin ediliyor.

Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

Çadırlarımız tek tek ziyaret edilerek bir şeye ihtiyacımız olup olmadığımızı soruyorlar. Tamam çok kötü durumdayız ama 'Oldu bir kere" diyerek bizi bırakmadılar ki… Sürekli yanımızdalar. Ama hala nankörlük yapanlar var" dedi.

SON DAKİKA