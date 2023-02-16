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Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH'a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi
Giriş Tarihi: 16.02.2023 06:13
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
06:14
Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzedeler SABAH'a konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi
Asrın felaketine Adana'daki evinde eşi ve oğluyla yakalanan Zarife Aşkın (40), oturduğu apartman dairesinin zarar görmesi yüzünden AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor. Çadırının önünde yaktığı ateşle ısınan Zarife Aşkın, "Devletimiz bize anında sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, doğal afetin vurduğu illeri tek tek gezerek biz depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanımızın Adana'ya geldiğini duyduğumda kendimi daha güçlü hissetim" dedi.