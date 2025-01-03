Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Başkan filmi konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Başkan filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:34

Başkan filmi konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Başkan filmi nerede çekildi, ne zaman?

Geçtiğimiz yılın ilk günlerinde vizyona giren Başkan filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Necip Memili, Diren Polatoğulları, Büşra Pekin gibi isimleri ağırlayan komedi filminin yönetmen koltuğunda Ulaş Bahadır oturuyor. Film bu akşam TV'de ilk kez yayında. Peki; Başkan filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...

Başkan filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Başkan filmi nerede çekildi, ne zaman?

Başkan filmi konusu ile bir belediye başkanlığı seçimine odaklanıyor. Sinemaseverler ekran başında yerini aldı. Yerli yapımda televizyonda ilk kez takip edilecek. Peki; Başkan filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Başkan filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Başkan filmi nerede çekildi, ne zaman?

BAŞKAN FİLMİ KONUSU

Başkan, belediye başkanlarından memnun olmayan ve yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Başkan filmi nerede çekildi, ne zaman?

BAŞKAN FİLMİ OYUNCULARI

Diren Polatoğulları

Necip Memili

Büşra Pekin

Nursel Köse

Şerif Sezer

Füsun Demirel

Sadık Gürbüz

Sinan Demirer

Başkan filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Başkan filmi nerede çekildi, ne zaman?

BAŞKAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirildi.

Başkan filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Başkan filmi nerede çekildi, ne zaman?
SON DAKİKA