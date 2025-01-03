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Başkan filmi konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Başkan filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
16:34
Başkan filmi konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Başkan filmi nerede çekildi, ne zaman?
Geçtiğimiz yılın ilk günlerinde vizyona giren Başkan filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Necip Memili, Diren Polatoğulları, Büşra Pekin gibi isimleri ağırlayan komedi filminin yönetmen koltuğunda Ulaş Bahadır oturuyor. Film bu akşam TV'de ilk kez yayında. Peki; Başkan filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...