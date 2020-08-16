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Başkan Erdoğan 'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

Cumhurbaşkanı , 'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 'nda incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Başkanı Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan bir kadından satın aldığı mısırları kendisini takip eden gazetecilere ikram etti. Erdoğan Ayder'deki incelemenin ardından gündeme dair açıklamalarda da bulundu.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 14:43
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

Başkan , 'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayder Yaylası'nda hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan da sohbet ettiği kişilere koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Yol boyunca kendisini karşılayanları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

6 AYDA BİTİRİLDİ

İncelemelerin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder ile ilgili çalışmaların yoğun ve hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, "Şu an üzerinde bulunduğumuz altyapı kısmı çok kısa bir sürede yapıldı ve 6 ayda bitirildi.

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Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

Daha yapılacak çok şey var. Hedefimiz; 2022 yılının sonunda buradaki konutlardan otoparkına kadar tüm çalışmaları bitirmek, ulusal ve uluslararası turizme açmaktır. Bu arada havalimanımız da bitmiş olacak. O zaman burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek. Ayrıca kayak turizmine yönelik bir çalışmamız var.

Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

UZUNGÖL İÇİN DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Tüm bunlarla beraber kolektif bir anlayışı vakıf kılacağız. Baba ocağında olmaktan daha güzel bir duygu olabilir mi? İnşallah Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek.

Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

Uzungöl'de ciddi bir çekim alanımız. Orada da şu an da çalışmalar başladı. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgaller vardı, bunların üzerinde ısrarla duruyoruz.

Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi de mağdur etmeden oradaki hak sahiplerine hakları neyse teslim edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

MISIR ALDI İKRAM ETTİ

Başkan Erdoğan, Çamlıhemşin ilçesi Taşpuharlar mevkisinde, yol kenarında mısır satışı yapan Ahmet Çolak'ın el sallayarak davet etmesi üzerine makam aracını durdurdu. Makam aracından inip, Çolak'ın tezgahı yanına gelen Erdoğan, bir süre sohbet ettiği Çolak'ın kazanındaki tüm mısırları satın aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 400 lira verip satın aldığı mısırlarından 2'sini kendisine alırken, diğerlerinin de çevredekilere ikram edilmesini istedi. Erdoğan, daha sonra 'nda Kaçkar Otel'de kahvaltılı programa katıldı.

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