Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Başkanı Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan bir kadından satın aldığı mısırları kendisini takip eden gazetecilere ikram etti. Erdoğan Ayder'deki incelemenin ardından gündeme dair açıklamalarda da bulundu.