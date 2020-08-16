Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu! Yeni çekim merkezi olacak

Daha yapılacak çok şey var. Hedefimiz; 2022 yılının sonunda buradaki konutlardan otoparkına kadar tüm çalışmaları bitirmek, ulusal ve uluslararası turizme açmaktır. Bu arada havalimanımız da bitmiş olacak. O zaman burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek. Ayrıca kayak turizmine yönelik bir çalışmamız var.