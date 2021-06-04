Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? İşte 2021 halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

ÜNLÜ & CO, BAŞARIYLA HALKA ARZ EDİLDİ

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, halka arz için her bir nominal değerli pay fiyatı 6,90 TL olan ihraçta halka arz büyüklüğü 314 milyon TL gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı yüzde 26 olarak açıklanırken halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu.

Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 43,14'ü yurt içi bireysel, yüzde 46,45'i yurt içi kurumsal, yüzde 10,41'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Bu arada, ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kar ile kapattı.