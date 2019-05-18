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Başkentte vatandaşlara zor anlar yaşattı

'da öğle saatlerinde bastıran , hazırlıksız yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı. Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.05.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 16:16
Başkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

'da öğle saatlerinde bastıran , hazırlıksız yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı. Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı.

Başkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

'da aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle yağış yerini doluya bıraktı.

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Başkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları adeta beyaza bürüdü.

Başkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı.

Başkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar bu anları da cep telefonlarına kaydetti.

Başkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Başkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
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