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Haberler Yaşam Başkomiser maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı başkomiser maaş zammı ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 14:30

Başkomiser maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı başkomiser maaş zammı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından başkomiser maaşları merak ediliyor. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Emeklilerin zam oranlarını direkt belirleyen enflasyon, memurlar için ise enflasyona bağlı fark almalarına sebep oluyor. Peki Başkomiser maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı başkomiser maaş zammı ne kadar?

Başkomiser maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı başkomiser maaş zammı ne kadar?

Başkomiser maaşları enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, bugün netleşecek. Peki Başkomiser maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı başkomiser maaş zammı ne kadar?

Başkomiser maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı başkomiser maaş zammı ne kadar?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyuruldu. Gelen son dakika açıklamasına göre; Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 13.08 oldu.

YENİ POLİS MAAŞLARI NE OLDU?

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)

Başkomiser (3/1) - 8522 - 10863

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9515

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Başkomiser maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı başkomiser maaş zammı ne kadar?

En düşük memur maaşı - 4880 - 6221

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

Başkomiser maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı başkomiser maaş zammı ne kadar?
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