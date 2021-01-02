BAŞLADI! A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! A101 kataloğunda bu hafta neler var?

Türkiye'de neredeyse her yerde bulunan marketlerinden biri olan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesim tarafından en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan A101 her hafta getirdiği aktüel ürünleri ile birlikte tüketicilerini kendine çekmeyi başarıyor. Özellikle 2-8 Ocak 2021 tarihli indirimli ürünler arasında gıda ve temizlik malzemeleri öne çıkıyor. Peki A101 2-8 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler tam liste!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR! 2-8 OCAK 2021

A101'in bu haftaki aktüel ürünler listesi belli oldu. Gıdadan, temizlik ürünlerine varıncaya kadar pek çok ürünü ucuza getiren market de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı, Seyidoğlu Üzüm Pekmezi , Yüz Maskesi 50'li gibi pek çok ürün bulunuyor. İşte 2- 8 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu…