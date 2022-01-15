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Haberler Yaşam BAŞLIYOR: Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 15.01.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 11:03

BAŞLIYOR: Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi daha önce verilen doğalgaz desteği ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 4 milyon haneye sağlanacak olan doğalgaz desteği yardım ücretleri belli oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorularına yanıt arıyordu. Konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık'dan geldi. Yanık, yılda iki taksit halinde verilecek desteğin 450-1150 lira arasında olacağını ve 3 milyar lirayı bulacağını söyledi. Peki, Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

BAŞLIYOR: Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır soruları ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından doğalgaz yardım paraları ile ilgili müjdeyi vermişti. Konuya ilişkin son açıklama ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Peki, Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

BAŞLIYOR: Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!
Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.
DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum'' demişti.

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BAŞLIYOR: Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

BAŞLIYOR: Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.
Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

BAŞLIYOR: Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları neler? 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

HİJYENİK ÜRÜNLERE DE DESTEK GÜNDEME GELEBİLİR!
Öte yandan Bakan Yanık, hijyenik ürünlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

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