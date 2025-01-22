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Haberler Yaşam BAŞLIYOR! O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:30

BAŞLIYOR! O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...

İlk bölüm yayın tarihi 10 Ekim 2011 olan O Ses Türkiye için geri sayım başladı. Çekimlerine geçtiğimiz hafta başlanan yarışma programının jüri koltuğuna oturacak isimler de açıklandı. Son olarak 2021 yılında yayınlanan program, sadece yılbaşı akşamlarında yayınlanıyordu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...

BAŞLIYOR! O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...

Uzun bir aranın ardından sonra izleyiciyle buluşacak olan "O Ses Türkiye"nin yayın tarihi merak edildi. Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan yarışma programı son olarak 10. sezonuyla ekranlara veda etmiş ve son şampiyonu Hasan Koçak olmuştu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler?

BAŞLIYOR! O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.

Acun Ilıcalı duyurdu;

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BAŞLIYOR! O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...

O SES TÜRKİYE 2025 TARİHİ BELLİ OLDU!

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla göre O Ses Türkiye'nin 25 Ocak 2025 tarihinde başlaması bekleniyor. Programın çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.

BAŞLIYOR! O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yıllar sonra ekranlara dönecek olan TV8'in en sevilen yarışmalarından "O Ses Türkiye"nin jüri üyeleri belli oldu.

Uzun bir aranın ardından sonra izleyiciyle buluşacak olan "O Ses Türkiye"nin jüri koltuğunda Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin yer alacak.

BAŞLIYOR! O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...

O SES TÜRKİYE'DE EN SON ŞAMPİYON Kİ MODLU?

O Ses Türkiye'de en son şampiyon olan isim 2 Ekim 2021'de Hasan Koçak oldu.

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