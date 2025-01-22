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BAŞLIYOR! O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
16:30
BAŞLIYOR! O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...
İlk bölüm yayın tarihi 10 Ekim 2011 olan O Ses Türkiye için geri sayım başladı. Çekimlerine geçtiğimiz hafta başlanan yarışma programının jüri koltuğuna oturacak isimler de açıklandı. Son olarak 2021 yılında yayınlanan program, sadece yılbaşı akşamlarında yayınlanıyordu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...