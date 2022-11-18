Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:47

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı gerçekleşiyor. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek öğretmenlik kariyer basamakları sınavı MEB tarafından düzenlenecek. Öğretmenlerin mesleki donanım ve tecrübelerine göre unvan kazanacakları uzman öğretmenlik sınavı ne zaman sorusu adayların gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde açılan uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi alma ekranı da aktif durumda. Peki, 2022 başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru, ne kadar sürecek? İşte, detaylar…

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden son kontroller gerçekleştiriliyor. Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan sınav Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları şartları da etkileyecek. Uzman öğretmenlik sınavı soruları nasıl olacak sorusu adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru ne kadar sürecek? İşte, yanıtlar…

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

MEB tarafından açıklanan sınav yerlerini öğrenmek için:

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA