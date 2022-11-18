Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden son kontroller gerçekleştiriliyor. Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan sınav Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları şartları da etkileyecek. Uzman öğretmenlik sınavı soruları nasıl olacak sorusu adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru ne kadar sürecek? İşte, yanıtlar…