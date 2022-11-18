Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı gerçekleşiyor. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek öğretmenlik kariyer basamakları sınavı MEB tarafından düzenlenecek. Öğretmenlerin mesleki donanım ve tecrübelerine göre unvan kazanacakları uzman öğretmenlik sınavı ne zaman sorusu adayların gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde açılan uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi alma ekranı da aktif durumda. Peki, 2022 başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru, ne kadar sürecek? İşte, detaylar…