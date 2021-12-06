Sigara fiyatları ne kadar oldu, Marlboro, Kent, Parliament ve Winston fiyatları bugün ne kadar, soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere sabah saatlerinde sosyal medyada sigara zammı iddiaları atıldı. Sigara fiyatları 2021 ile ilgili beklenen açıklama ise Tekel Bayileri Platformu'ndan geldi. Peki, Yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte, 2021 sigara zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler!

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal medyada sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi açıklama ise kısa süre içerisinde geldi.

İşte güncel sigara fiyatları listesi;