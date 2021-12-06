Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sigaraya zam geldi iddiaları bu sabah saatlerinde sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin markalardan açıklamalar peş peşe geliyor. Sigara zammı iddiasının üzerine güncel sigara fiyatları merak konusu oluyor, 'Marlboro, Kent, Winston, Parliament ne kadar, kaç TL oldu?' soruları araştırılıyor. Sigara fiyatları 2021 ile ilgili Tekel Bayileri Platformu'ndan son dakika açıklaması geldi. Buna göre, Yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte, 2021 sigara zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler!