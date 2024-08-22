Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer? BNV hakkında tüm merak edilenler!

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İnsandan insana bulaşması mümkün olmayan BNV çoğunlukla Culex türü sivrisineklerin ısırması ile bulaşır ve sıklıkla Haziran ve Eylül ayları arasında yaygın olarak görülür. Peki, Batı Nil Virüsü (BNV) nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer? İşte, bulaşma yolları...