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Giriş Tarihi: 22.08.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:59

Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer? BNV hakkında tüm merak edilenler!

Batı Nil Virüsü son dakika gündemde. Maymun Çiçeği virüsü sonrasında uzman doktorlar yeni bir hastalık için uyarıda bulundu. Batı Nil Virüsü olarak adlandırılan hastalık İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür. Sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bu hastalık özellikle yaz aylarında çok sık görüldüğü için uzmanlar konu hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki, Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü (BNV) nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer?

Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer? BNV hakkında tüm merak edilenler!

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İnsandan insana bulaşması mümkün olmayan BNV çoğunlukla Culex türü sivrisineklerin ısırması ile bulaşır ve sıklıkla Haziran ve Eylül ayları arasında yaygın olarak görülür. Peki, Batı Nil Virüsü (BNV) nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer? İşte, bulaşma yolları...

Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer? BNV hakkında tüm merak edilenler!

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Hastalığa yol açan virüsü taşıyan sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan bir hastalıktır. Virüsün ana taşıyıcıları kuşlardır ve sivrisineklerin ısırması ile hastalık insanlar ve bazı memeli hayvanlara bulaşır. İnsanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilir.

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Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer? BNV hakkında tüm merak edilenler!

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Virüsü kaptıktan 3-14 gün sonra hastalık ortaya çıkmaya başlar. Belirtileri ise şöyle: Ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, cilt döküntüsü, kas titremesi ve kasılmalar, uyku hali, koma ve nadiren de olsa ölümle görülür.

Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer? BNV hakkında tüm merak edilenler!

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hastalığa neden olan sivrisinekler gündüzleri bodrum katları, kiler, bina eklentileri, mağara gibi ıssız alanlarda saklanırlar. Genellikle geceleri ortaya çıkar ve insanlar için tehlike oluştururlar.

Hastalığı taşıyan sivrisineklerin başlıca üreme alanları; ırmak kenarları, havuzlar, kuyular, yağmur suyu ile yerde, kayalıklarda oluşan su birikintileri, bataklıklar, ağaç kovukları, erimiş kar suları, su dolu lastik ve tenekeler gibi her çeşit yapay su birikintileridir.

Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer? BNV hakkında tüm merak edilenler!

BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİSİ

BNV'nin tedavisi, destek tedavisi şeklinde olup hastalık belirtilerine yöneliktir. Hastalığı önlemeye yönelik insanlar için aşı bulunmamaktadır. Hastalığın insandan insana direk ya da temasla geçişi yoktur.

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