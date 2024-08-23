Giriş Tarihi: 23.08.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
00:52
Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de görüldü mü, kaç kişide, hangi şehirlerde ?
Batı Nil Virüsü son dakika gündemde. Maymun Çiçeği virüsü sonrasında uzman doktorlar yeni bir hastalık için uyarıda bulundu. Batı Nil Virüsü olarak adlandırılan hastalık İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür. Sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bu hastalık özellikle yaz aylarında çok sık görüldüğü için uzmanlar konu hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki, Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü (BNV) nasıl bulaşır, belirtileri neler, nasıl geçer?