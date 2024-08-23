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Giriş Tarihi: 23.08.2024 00:51 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 00:51

Batı Nil virüsü son dakika uyarısı: Türkiye’de de vakalar görülmeye başlandı, maymun çiçeğinden daha önemli!

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz "Maymun çiçeğinden daha tehlikeli" diyerek uyarıda bulundu. Türkiye'de vakalarının görülmeye başladığını belirten Prof. Dr. Yavuz özellikle yaşlıları uyardı. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülen bu virüsün, tropik ve ılıman iklimlerde bulunduğu biliniyor ve özellikle Marmara bölgesinde yoğun olarak vakaların artacağı konusunda uyarılar yer alıyor. İşte, Maymun çiçeğinden daha tehlikeli olan bu virüs için uyarılar…

Batı Nil virüsü son dakika uyarısı: Türkiye’de de vakalar görülmeye başlandı, maymun çiçeğinden daha önemli!

Batı Nil virüsü son dakika gündeminde yer alıyor. Maymun Çiçeği virüsü ile birlikte başlayan salgın hastalık furyasına bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz konuya dair önemli açıklamalarda bulunurken, özellikle yaşlıların dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Eylül ayında hava sıcaklıklarına bağlı olarak vakalarda artış veya azalışın gözlemlenebileceğini belirtti. Peki, nedir bu Batı Nil Virüsü? İşte, uzman yorumları…

Batı Nil virüsü son dakika uyarısı: Türkiye’de de vakalar görülmeye başlandı, maymun çiçeğinden daha önemli!

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı:

"Türkiye'de 2010 yılından itibaren görülen 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu, 2024 yılında 6 kişide tespit edildi."

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Batı Nil virüsü son dakika uyarısı: Türkiye’de de vakalar görülmeye başlandı, maymun çiçeğinden daha önemli!

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Prof. Dr. Yavuz, Bursa ve İstanbul gibi illerden vakaların bildirildiğine işaret ederek hastalığın virüsü taşıyan kuşlarla temas eden Culex türü sivrisineklere, onlardan da insanlara bulaştığını belirtti.

Batı Nil virüsü son dakika uyarısı: Türkiye’de de vakalar görülmeye başlandı, maymun çiçeğinden daha önemli!

Batı Nil ateşinin, şu anda maymun çiçeği (mpox) virüsünden daha büyük tehlike olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Toplumda, M çiçeğinden daha fazla sıkıntı yaşıyoruz. Bu virüsün önemli bir özelliği, genelde semptomsuz seyretmekle birlikte olguların bir grubunda ateşli bir hastalık, bir grubunda da merkezi sinir sistemi dediğimiz beyni ya da omuriliği etkileyebiliyor. İşte bunlarda biraz ölümcül olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Batı Nil virüsü son dakika uyarısı: Türkiye’de de vakalar görülmeye başlandı, maymun çiçeğinden daha önemli!

Yavuz şunları söyledi:

"Yaptığı pikler açısından çok öngörülebilir bir virüs değil açıkçası. Belli dönemlerde daha çok vaka oluyor. Mesela yıllarca hiç görmüyorsunuz. Ardından birden vaka sayıları artıyor. 2010 yılında Türkiye'de en büyük salgınını yapmıştı. Daha çok Ege bölgesindeydi. 2019'dan beri böyle bir artış görmemiştik. Vaka sayılarında belirgin bir artış var şu anda. Esas olarak Marmara bölgesinde yoğunlaşıyor vakalar. İstanbul dahil olmak üzere Bursa, o bölgeler…

Genelde gölü olan, barajı olan, durgun su kaynağı olan ilçelerde daha çok görüyoruz. İstanbul'da Avrupa Yakası ağırlıkta. Bizim, hastanelerde gördüğümüz en ağır ve en nadir görülen formdaki hastalar oluyor. Dolayısıyla en ağır formundan 10 vaka görüyorsanız, en az bin-bin 500 olabilir hafif vakalar da."

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