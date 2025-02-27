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Batman iftar vakti 2025: Batman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
23:45
Batman iftar vakti 2025: Batman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Batman iftar vakti ve (imsak) sahur vakti bu şehirde yaşayan İslam aleminin gündeminde. Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi 2025 yılına özel il il takip ediliyor. Bu mübarek günlerde ibadetlerini idrak etmek isteyen Müslümanlar, namaz vakitleri ile ortaya çıkan oruç saatlerini dikkate alıyor. Peki, Batman'da sahur saat kaçta, iftar saati ne zaman?