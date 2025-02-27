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Haberler Yaşam Batman iftar vakti 2025: Batman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:45

Batman iftar vakti 2025: Batman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Batman iftar vakti ve (imsak) sahur vakti bu şehirde yaşayan İslam aleminin gündeminde. Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi 2025 yılına özel il il takip ediliyor. Bu mübarek günlerde ibadetlerini idrak etmek isteyen Müslümanlar, namaz vakitleri ile ortaya çıkan oruç saatlerini dikkate alıyor. Peki, Batman'da sahur saat kaçta, iftar saati ne zaman?

Batman iftar vakti 2025: Batman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Batman iftar vakti 2025 yılı Ramazan ayının ilk günü için sorgulanıyor. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak mübarek günlerde ibadetlerini yapmak isteyenler namaz vakitlerine göre belirlenen imsak, iftar ve teravih vakitlerini sorguluyor. İşte, Diyanet ile Batman İmsakiye...

Batman iftar vakti 2025: Batman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BATMAN İMSAKİYE 2025: BATMAN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiye 2025 ile il il sahur ve iftar saatleri sorgulanıyor. Batman da o iller arasında yer alıyor. İşte, gün gün imsak ve iftar vakti:

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Batman iftar vakti 2025: Batman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BATMAN İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:20

İftar Vakti: 18:16

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:19

İftar Vakti: 18:17

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:17

İftar Vakti: 18:18

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:16

İftar Vakti: 18:19

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:15

İftar Vakti: 18:20

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Batman iftar vakti 2025: Batman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BATMAN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetiyle birlikte eda edilecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Batman'da ilk teravih saati 19:30 olacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:31

2 Mart Pazar: 19:32

3 Mart Pazartesi: 19:33

4 Mart Salı: 19:34

5 Mart Çarşamba: 19:35

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Batman iftar vakti 2025: Batman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

Oruç ibadeti ile sorumlunun olmanın şartı ilk olarak Müslüman olmaktan geçiyor. Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına varmış bir kimsenin oruç tutması gerekiyor.

Diyanet tarafından yayımlanan kaynaklarda ergenlik çağına gelmemiş çocukların da bu ibadete alışması için denemeler yapılabileceği de tavsiye ediliyor.

Oruç tutmakla yükümlü olan ancak tutmamayı gerektiren bazı mazaretlere sahip olan kişiler içinde durum farklı. Yolculuk, hastalık, yaşlılık, gebelik, gibi durumlar oruç tutmamaya mazeret olarak gösteriliyor.

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