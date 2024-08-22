Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:31
Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçıların Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik suikastle ilgili tespit edilen 3 şüpheli olaydan 2.5 saat sonra yurtdışına çıkış yaptığı öğrenilmişti. O şüpheliler İstanbul emniyetinin hızlı yazışması ve koordinesi sayesinde Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Romanya'da polisler tarafından araca bindirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte Suikast yapıp yurtdışına kaçan 3 şüphelinin görüntüleri.