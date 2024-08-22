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Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:31

Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçıların Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik suikastle ilgili tespit edilen 3 şüpheli olaydan 2.5 saat sonra yurtdışına çıkış yaptığı öğrenilmişti. O şüpheliler İstanbul emniyetinin hızlı yazışması ve koordinesi sayesinde Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Romanya'da polisler tarafından araca bindirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte Suikast yapıp yurtdışına kaçan 3 şüphelinin görüntüleri.

Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER
Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçıların Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçıların Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı

Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K.(30) hayatını kaybetti.

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Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçıların Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı

Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğköfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip orada ağır yaralamıştı.

Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçıların Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı

Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı.

Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçıların Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı

Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi.

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