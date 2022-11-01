Bayern Münih Inter maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Inter maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında Bayern Münih ile Inter karşı karşıya gelecek. Gecenin maçı olarak gösterilen Bayern Münih Inter karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, Bayern Münih Inter maçı canlı izle kanalı için ''Bayern Münih Inter maçı hangi kanalda, EXXEN mi TV8,5 mu?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Bayern Münih Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Inter maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…