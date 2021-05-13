Bu bayram belki birbirimizden uzağız ama gönüllerimiz daima bir kalacak. Daha mutlu bayramlarda bir arada olmak ümidiyle... Bayramın Mübarek Olsun

Kalbin kurduğu cümle, bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Ramazan Bayramın Mübarek Olsun.