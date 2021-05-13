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Haberler Yaşam Bayram kutlama mesajları ve sözleri 2021: İşte Dualı, Kısa, Uzun, Resimli ve Resimsiz Ramazan Bayramı Mesajları ile Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!
Giriş Tarihi: 13.05.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 10:56

Bayram kutlama mesajları ve sözleri 2021: İşte Dualı, Kısa, Uzun, Resimli ve Resimsiz Mesajları ile Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde büyüklerin ziyaret edilemeyeceği, dostlar ile görüşülemeyecek bu önemli günde 2021 ile günün anlamı ön plana çıkartılacak ve vatandaşlar bu sayede çevresine "Bayramınız Mübarek Olsun!" Dileklerini iletecek. Resimli Bayram mesajları ve sözleri ile anneye, babaya, sevgiliye, halaya, amcaya, teyzeye ve diğer tüm aile fertlerine en güzel bayram mesajı iletebilirsiniz. Bu sene 13 – 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek olan bu özel gün için siz de sevdiklerinize bu başlık altından resimli mesajları ve sözlerinden bir tanesini seçerek gönderebilirsiniz. İşte 2021 yılına özel Resimli, kısa, uzun, anlamlı mesajları ve sözleri…

Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri 2021: İşte Dualı, Kısa, Uzun, Resimli ve Resimsiz Bayram Mesajları ile Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Oruç ibadetinin gerçekleştiği ve on bir aydan daha hayırlı olarak ifade edilen mübarek ayın sonuna erişebilmenin huzurunu yaşayan Müslüman alemi için bayram mesajı ve sözleri arayışına çıktı. Cennet kapılarının açıldığı, gönüllerin Allah sevgisiyle dolup taştığı mübarek ayın sona ermesiyle beraber bu sene de salgın nedeniyle bayram coşkusunu ne yazık ki evlerinde yaşayacak. Ancak bugünün huzur ve coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel 2021 ile sevdiklerine "Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun" dileklerini iletiyor. İşte en güzel dualı, ayetli, kısa, uzun ve anlamlı 2021 bayram mesajları ve sözleri...

Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri 2021: İşte Dualı, Kısa, Uzun, Resimli ve Resimsiz Bayram Mesajları ile Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Bu bayram belki birbirimizden uzağız ama gönüllerimiz daima bir kalacak. Daha mutlu bayramlarda bir arada olmak ümidiyle... Bayramın Mübarek Olsun

Kalbin kurduğu cümle, bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Ramazan Bayramın Mübarek Olsun.

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Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri 2021: İşte Dualı, Kısa, Uzun, Resimli ve Resimsiz Bayram Mesajları ile Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri 2021: İşte Dualı, Kısa, Uzun, Resimli ve Resimsiz Bayram Mesajları ile Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...

Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri 2021: İşte Dualı, Kısa, Uzun, Resimli ve Resimsiz Bayram Mesajları ile Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

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