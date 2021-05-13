Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde büyüklerin ziyaret edilemeyeceği, dostlar ile görüşülemeyecek bu önemli günde 2021 bayram mesajları ile günün anlamı ön plana çıkartılacak ve vatandaşlar bu sayede çevresine "Bayramınız Mübarek Olsun!" Dileklerini iletecek. Resimli Bayram mesajları ve sözleri ile anneye, babaya, sevgiliye, halaya, amcaya, teyzeye ve diğer tüm aile fertlerine en güzel bayram mesajı iletebilirsiniz. Bu sene 13 – 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek olan bu özel gün için siz de sevdiklerinize bu başlık altından resimli mesajları ve sözlerinden bir tanesini seçerek gönderebilirsiniz. İşte 2021 yılına özel Resimli, kısa, uzun, anlamlı Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri…