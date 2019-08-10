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Bayram mesajları: 2019 Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

11-14 Ağustos tarihlerinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yarın sabah saatlerinden itibaren camiler yine dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Kılınan namazın ardından ise bayramlaşma merasimi başlayacak. Akraba ziyaretleri yapılacak ve bir bayram daha kardeşlik, hoşgörü içerisinde geçirilecek. Öte yandan sosyal medyada da bayram mesajları en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. 2019 ve sözleri ile uzakta bulunan sevdiklerinize ''iyi bayramlar'' dileklerinizi gönderebilirsiniz. Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları seçenekleri sabah.com.tr'de. Bayramınız Mübarek Olsun!

Giriş Tarihi: 10.08.2019 18:47
Bayram mesajları: 2019 Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Kurban Bayramı heyecanı tüm yurtta yaşanırken, ziyaret edemedikleri ve uzakta bulunan sevdiklerine iyi bayramlar mesajı atmak isteyen vatandaşlar 'En güzel ve anlamlı resimli bayram mesajları' aratmalarında bulunuyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak 2019 Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri sizler için hazırladık…

Bayram mesajları: 2019 Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
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Bayram mesajları: 2019 Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Bayram mesajları: 2019 Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Bayram mesajları: 2019 Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Bayram mesajları: 2019 Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Bayram mesajları: 2019 Resimli Kurban Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
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