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Haberler Yaşam Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı’nda camiler açık mı olacak? Diyanet'ten "Bayram namazı kılınacak mı?" sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 14:53

Bayram namazı kılınacak mı, ’nda camiler açık mı olacak? 'ten "Bayram namazı kılınacak mı?" sorusuna yanıt!

'na sayılı günler kala gözler bayram namazına çevrildi. tarafından gelecek açıklama merakla beklenirken bilindiği üzere 26 Nisan tarihinden bu yana ülke çapında koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma kararı verilmişti. Hal böyleyken "Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı'nda camiler açık mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken , beklenen açıklamayı yaptı ve "Bayram namazı kılınacak mı?" sorusu yanıt buldu. İşte Ramazan Bayramı öncesi milyonların gündemine gelen konuyla ilgili detaylar…

Diyanet'ten Bayram namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt! Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı’nda camiler açık mı olacak?

için gün sayarken Müslüman alemi bir yandan "Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı'nda camiler açık mı?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Ülke çapında vaka artışı nedeniyle birçok alanda kısıtlamalar uygulamaya geçerken bilindiği üzere camilere herhangi bir kısıtlama konulmamış, maske ve mesafeye uygun şekilde ibadetlerin gerçekleştirilmesine karar verilmişti. , camilerle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Böylece "Bayram namazı kılınacak mı?" sorusu yanıt bulmuş oldu.

Diyanet'ten Bayram namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt! Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı’nda camiler açık mı olacak?

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı.

Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

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Diyanet'ten Bayram namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt! Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı’nda camiler açık mı olacak?

DİYANET'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

Diyanet'ten Bayram namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt! Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı’nda camiler açık mı olacak?

İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

Diyanet'ten Bayram namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt! Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı’nda camiler açık mı olacak?

Yurt dışında 100'den fazla ülkede de görevlilerinin irşat çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde 81 ilimiz 922 ilçemizde, Diyanet Vakfının hayır hasenat hizmetleri, ramazan paketleri, zekat dağıtımı sürüyor.

Yurt dışında ise 78 ülkede fakir fukara, garip gureba insanların yanında mümkün oldukça olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü bu şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında insanlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

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