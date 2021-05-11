Milyonlarca vatandaş "Bayram namazı kılınacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bayram namazı saatleri de belli oldu. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma uygulaması olmasından dolayı Ramazan Bayramı'nda kılınacak olan namazlar alınan önlem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek. Bu bağlamda; bayram namazı kılınacak mı, saat kaçta kılınacak? Bayramda camiler açık mı, camilerde bayram namazı kılınacak mı? İşte yanıtı!