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Haberler Yaşam Bayram namazı kılınacak mı, saat kaçta kılınacak? Bayramda camiler açık mı, camilerde bayram namazı kılınacak mı?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:46

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Milyonlarca vatandaş "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere de belli oldu. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma uygulaması olmasından dolayı Ramazan Bayramı'nda kılınacak olan namazlar alınan önlem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek. Bu bağlamda; bayram namazı kılınacak mı, saat kaçta kılınacak? , ? İşte yanıtı!

Bayram namazı kılınacak mı, saat kaçta kılınacak? Bayramda camiler açık mı, camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala gündem konusu oldu. Öte yandan namaz ibadetini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca vatandaş "?" sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ", ?" gibi soruların yanıtları da bu kapsamda netlik kazandı. Bu bağlamda; bayram namazı kılınacak mı, saat kaçta kılınacak? İşte 2021 bayram namazı saatleri ve bilgiler!

Bayram namazı kılınacak mı, saat kaçta kılınacak? Bayramda camiler açık mı, camilerde bayram namazı kılınacak mı?

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2021!

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

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Bayram namazı kılınacak mı, saat kaçta kılınacak? Bayramda camiler açık mı, camilerde bayram namazı kılınacak mı?

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı.

Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

Bayram namazı kılınacak mı, saat kaçta kılınacak? Bayramda camiler açık mı, camilerde bayram namazı kılınacak mı?

DİYANET'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

Bayram namazı kılınacak mı, saat kaçta kılınacak? Bayramda camiler açık mı, camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

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