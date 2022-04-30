Ramazan Bayramı için saatler kalırken il il bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet İşleri aynı zamanda bayram namazı kılınışı bilgisini de paylaştı. Bu noktada, camilerin yolunu tutacak olan müminler, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat kılınır konusuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?



İşte, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kılınması farz mı konusuyla ilgili bilgiler ve bayram namazı kılınışı;