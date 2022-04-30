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Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı bilgileri
Giriş Tarihi: 30.04.2022 17:51
Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
17:52
Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı bilgileri
Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Ramazana Bayramı'na sayılı saatler kala, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat soruları araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, 2 Mayıs günü sabahın ilk ışıklarında bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Bu noktada, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat kılınır konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı kılınışı ile ilgili bilgi verildi. İşte, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat yanıtları...