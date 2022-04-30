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Haberler Yaşam Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı bilgileri
Giriş Tarihi: 30.04.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 17:52

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı bilgileri

Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Ramazana Bayramı'na sayılı saatler kala, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat soruları araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, 2 Mayıs günü sabahın ilk ışıklarında bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Bu noktada, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat kılınır konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı kılınışı ile ilgili bilgi verildi. İşte, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat yanıtları...

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı bilgileri

Ramazan Bayramı için saatler kalırken il il bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet İşleri aynı zamanda bayram namazı kılınışı bilgisini de paylaştı. Bu noktada, camilerin yolunu tutacak olan müminler, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat kılınır konusuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

İşte, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kılınması farz mı konusuyla ilgili bilgiler ve bayram namazı kılınışı;

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı bilgileri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

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Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı bilgileri

1. Rekat

• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı bilgileri

2. Rekat

• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı kılınışı bilgileri
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