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Haberler Yaşam Bayram namazı saat kaçta? 2025 Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:30

Bayram namazı saat kaçta? 2025 Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayıp, 1 Nisan'da sona erecek. Bayram sabahı yurt genelinde tüm camilerin dolup taşması beklenirken, Diyanet'ten de beklenen açıklama geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için ''bayram namazı kaçta'' sorusu cevap buldu. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2025 Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden il il bayram namazı saatleri bilgisini duyurdu. 30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci günü camilerin dolup taşması beklenirken, ''bayram namazı kaçta'' sorusu da cevap buldu. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta? 2025 Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

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Bayram namazı saat kaçta? 2025 Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden (Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

Bayram namazı saat kaçta? 2025 Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Adana Bayram Namazı Saati: 06.57
Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06.45
Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 07.16
Ağrı Bayram Namazı Saati: 06.26
Aksaray Bayram Namazı Saati: 07.02

Bayram namazı saat kaçta? 2025 Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Amasya Bayram Namazı Saati: 06.55
Ankara Bayram Namazı Saati: 07.07
Antalya Bayram Namazı Saati: 07.16
Ardahan Bayram Namazı Saati: 06.27
Artvin Bayram Namazı Saati: 06.31