Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Diyanet ile bayram namazı saatleri yayınlandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Kurban bayram namazı saati kaçta?

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala bayram namazı saatleri de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram namazı saat kaçta sorusuna cevap arayanlar aşağıdan tüm ayrıntılara ulaşabilecekler. İstanbul bayram namazı saati ve Ankara bayram namazı saati başta olmak üzere İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Erzurum, Sivas, Diyarbakır bayram namazı saatleri ve il il vakitlere sabah.com.tr'de ulaşabilirsiniz. Peki, 31 Temmuz 2020 İstanbul ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Kurban Bayramı, İslam âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Zilhicce ayının onuncu günü idrak edilen özel gün bu sene 31 Temmuz'a denk geliyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi bayram namazı ibadetini yerine getirmek için camilerin yolunu tutacak.

İSTANBUL, ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2020

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