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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri
Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
14:45
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta idrak edilecek. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bugün bayram namazlarını eda etmek üzere erkekler camilerde saf tutaca. Camiler yine dolup taşacağı ve eller dua için semaya yükseleceği bugün için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde bayram namazı saatleri duyuruldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği "Bayram namazı saat kaçta?" sorusu yanıtını buldu. Peki, Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, şehir şehir bayram namazı vakitleri…