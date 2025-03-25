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Haberler Yaşam Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri
Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:45

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta idrak edilecek. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bugün bayram namazlarını eda etmek üzere erkekler camilerde saf tutaca. Camiler yine dolup taşacağı ve eller dua için semaya yükseleceği bugün için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde bayram namazı saatleri duyuruldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği "Bayram namazı saat kaçta?" sorusu yanıtını buldu. Peki, Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, şehir şehir bayram namazı vakitleri…

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı heyecanı yaklaşırken, bayram namazı saatleri de merak konusu oldu. 29 Mart Pazar günü kılınacak bayram namazının vakitleri belli oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, namaz saatlerini araştırıyor. İl il bayram namazı vakitlerine ulaşmak isteyenler için detaylar sabah.com.tr'de!

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU!

Ankara Bayram namazı saati: 07.07

İstanbul Bayram namazı saati: 07.22

İzmir Bayram namazı saati: 07.30

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ 2025

Adana Bayram Namazı : 06:57
Adıyaman Bayram Namazı : 06:45
Afyonkarahisar Bayram Namazı : 07:16
Ağrı Bayram Namazı : 06:26
Aksaray Bayram Namazı : 07:02
Amasya Bayram Namazı : 06:55
Ankara Bayram Namazı : 07:07
Antalya Bayram Namazı : 07:11
Ardahan Bayram Namazı : 06:27
Artvin Bayram Namazı : 06:30
Aydın Bayram Namazı : 07:27
Balıkesir Bayram Namazı : 07:31
Bartın Bayram Namazı : 07:09
Batman Bayram Namazı : 06:34
Bayburt Bayram Namazı : 06:37
Bilecik Bayram Namazı : 07:18
Bingöl Bayram Namazı : 06:36
Bitlis Bayram Namazı : 06:27
Bolu Bayram Namazı : 07:12
Burdur Bayram Namazı : 07:16
Bursa Bayram Namazı : 07:22

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri

Çanakkale Bayram Namazı : 07:32
Çankırı Bayram Namazı : 07:06
Çorum Bayram Namazı : 06:59
Denizli Bayram Namazı : 07:21
Diyarbakır Bayram Namazı : 06:35
Düzce Bayram Namazı : 07:13
Edirne Bayram Namazı : 07:32
Elazığ Bayram Namazı : 06:43
Erzincan Bayram Namazı : 06:38
Erzurum Bayram Namazı : 06:35
Eskişehir Bayram Namazı : 07:14
Gaziantep Bayram Namazı : 06:47
Giresun Bayram Namazı : 06:43
Gümüşhane Bayram Namazı : 06:40
Hakkâri Bayram Namazı : 06:24
Hatay Bayram Namazı : 06:53
Iğdır Bayram Namazı : 06:20
Isparta Bayram Namazı : 07:14
İstanbul Bayram Namazı : 07:22
İzmir Bayram Namazı : 07:30
Kahramanmaraş Bayram Namazı : 06:50
Karabük Bayram Namazı : 07:06
Karaman Bayram Namazı : 07:03
Kars Bayram Namazı : 06:23
Kastamonu Bayram Namazı : 07:02
Kayseri Bayram Namazı : 06:53
Kilis Bayram Namazı : 06:48
Kırıkkale Bayram Namazı : 07:03
Kırklareli Bayram Namazı : 07:30
Kırşehir Bayram Namazı : 07:02
Kocaeli Bayram Namazı : 07:20
Konya Bayram Namazı : 07:10
Kütahya Bayram Namazı : 07:18

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri

Malatya Bayram Namazı : 06:46
Manisa Bayram Namazı : 07:26
Mardin Bayram Namazı : 06:31
Mersin Bayram Namazı : 07:07
Muğla Bayram Namazı : 07:28
Muş Bayram Namazı : 06:29
Nevşehir Bayram Namazı : 07:00
Niğde Bayram Namazı : 07:01
Ordu Bayram Namazı : 06:50
Osmaniye Bayram Namazı : 06:52
Rize Bayram Namazı : 06:34
Sakarya Bayram Namazı : 07:15
Samsun Bayram Namazı : 06:54
Siirt Bayram Namazı : 06:31
Sinop Bayram Namazı : 07:00
Sivas Bayram Namazı : 06:45
Şanlıurfa Bayram Namazı : 06:42
Şırnak Bayram Namazı : 06:25
Tekirdağ Bayram Namazı : 07:26
Tokat Bayram Namazı : 06:50
Trabzon Bayram Namazı : 06:40
Tunceli Bayram Namazı : 06:42
Uşak Bayram Namazı : 07:19
Van Bayram Namazı : 06:27
Yalova Bayram Namazı : 07:20
Yozgat Bayram Namazı : 06:54
Zonguldak Bayram Namazı : 07:12