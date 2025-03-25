Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet duyurdu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı heyecanı yaklaşırken, bayram namazı saatleri de merak konusu oldu. 29 Mart Pazar günü kılınacak bayram namazının vakitleri belli oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, namaz saatlerini araştırıyor. İl il bayram namazı vakitlerine ulaşmak isteyenler için detaylar sabah.com.tr'de!