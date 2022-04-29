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Haberler Yaşam Bayram namazı saat kaçta kılınacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati belli oldu mu? 2022 Diyanet Ramazan bayramı namaz saati!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:43

Bayram namazı saat kaçta kılınacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati belli oldu mu? 2022 Diyanet Ramazan bayramı namaz saati!

Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken yurdun dört bir yanında il il bayram namazı saati araştırmaları da hız kazandı. Müslüman alemi on bir ayın sultanı Ramazan'a veda etmenin hüznünü yaşarken bir yandan da bayrama erişmenin sevinci şimdiden hissediliyor. Bu noktada bayrama sayılı günler kala "Ankara, İstanbul, İzmir bayram namazı vakti saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt ararken Diyanet resmi sitesinde il il bayram namazı saatleri açıklaması yaptı. Peki, Diyanet ile bu yıl Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

Bayram namazı saat kaçta kılınacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati belli oldu mu? 2022 Diyanet Ramazan bayramı namaz saati!

Bayram namazı saati Diyanet tarafından duyuruldu. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve diğer tüm iller için saatler belli oldu. Cemaatle kılınan bu namaz, hanefi mezhebine göre; vacipken, şafii ve malikiler için sünnet, hanbeliler için ise farz-ı kifayedir. Şimdilerde müslüman alemi "Ankara, İstanbul, İzmir bayram namazı vakti saat kaçta kılınacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Diyanet resmi sitesi üzerinden 81 il için bayram namazı saati açıklamasında bulundu. İşte il il Ramazan bayramı namazının saati ve detaylar...

Bayram namazı saat kaçta kılınacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati belli oldu mu? 2022 Diyanet Ramazan bayramı namaz saati!

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2022

Adana: 06:14

Adıyaman: 06:02

Afyon: 06:31

Ağrı: 05:40

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati belli oldu mu? 2022 Diyanet Ramazan bayramı namaz saati!

Aksaray: 06:18

Amasya: 06:07

Ankara: 06:20

Antalya: 06:33

Ardahan: 05:39

Bayram namazı saat kaçta kılınacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati belli oldu mu? 2022 Diyanet Ramazan bayramı namaz saati!

Artvin: 05:42

Aydın: 06:43

Balıkesir: 06:40

Bartın: 06:20

Batman: 05:50

Bayram namazı saat kaçta kılınacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati belli oldu mu? 2022 Diyanet Ramazan bayramı namaz saati!

Bayburt: 05:50

Bilecik: 06:31

Bingöl: 05:51

Bitlis: 05:45

Bolu: 06:24

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