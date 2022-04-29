Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken yurdun dört bir yanında il il bayram namazı saati araştırmaları da hız kazandı. Müslüman alemi on bir ayın sultanı Ramazan'a veda etmenin hüznünü yaşarken bir yandan da bayrama erişmenin sevinci şimdiden hissediliyor. Bu noktada bayrama sayılı günler kala "Ankara, İstanbul, İzmir bayram namazı vakti saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt ararken Diyanet resmi sitesinde il il bayram namazı saatleri açıklaması yaptı. Peki, Diyanet ile bu yıl Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...