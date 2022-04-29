Bayram namazı saati Diyanet tarafından duyuruldu. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve diğer tüm iller için saatler belli oldu. Cemaatle kılınan bu namaz, hanefi mezhebine göre; vacipken, şafii ve malikiler için sünnet, hanbeliler için ise farz-ı kifayedir. Şimdilerde müslüman alemi "Ankara, İstanbul, İzmir bayram namazı vakti saat kaçta kılınacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Diyanet resmi sitesi üzerinden 81 il için bayram namazı saati açıklamasında bulundu. İşte il il Ramazan bayramı namazının saati ve detaylar...