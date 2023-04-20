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Haberler Yaşam Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir... Diyanet ile il il bayram namazı kaçta kılınacak? 21 Nisan bayram namazı saatleri
Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 07:57

Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir... Diyanet ile il il bayram namazı kaçta kılınacak? 21 Nisan bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı kaçta kılınacak sorusuna yanıt verdi. Resmi internet sitesi üzerinden vakitler il il sorgulanmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati 2023 Ramazan Bayramı için araştırılıyor. 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek bayramın birinci günü İslam alemi cami yolunda olacak. İl il bayram namazı saatleri sorgulama işlemleri devam ediyor. Namazı kaçırmak istemeyen Müslümanlar şimdiden il ve ilçe merkezlerinde araştırmalara başladı. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı saati 2023…

Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir... Diyanet ile il il bayram namazı kaçta kılınacak? 21 Nisan bayram namazı saatleri

Bayram namazı vakitleri Ramazan Bayramı arifesiyle birlikte araştırılmaya başladı. İl ve ilçeye değişiklik gösterecek namaz ülke genelinde sabah saatlerinde eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı kaçta sorusuna yanıt verdi. Büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde araştırmalar hız kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati 2023 bayramın ilk günü gündemdeki yerini alacak. 21 Nisan Cuma günü başlayacak ibadetler bayram boyunca devam edecek. Peki, İstanbul bayram namazı saati kaçta? İşte, il il bayram namazı saatleri sorgulama…

Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir... Diyanet ile il il bayram namazı kaçta kılınacak? 21 Nisan bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ DİYANET TARAFINDAN PAYLAŞILDI!

Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt buldu. İl il farklılık gösteren 2023 Ramazan Bayramı namazı 21 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde eda edilecek.

İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı saati:

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Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir... Diyanet ile il il bayram namazı kaçta kılınacak? 21 Nisan bayram namazı saatleri

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ 2023

Adana Bayram Namazı : 06:27

Adıyaman Bayram Namazı : 06:15

Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:45

Ağrı Bayram Namazı : 05:54

Aksaray Bayram Namazı : 06:31

Amasya Bayram Namazı : 06:22

Ankara Bayram Namazı : 06:34

Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir... Diyanet ile il il bayram namazı kaçta kılınacak? 21 Nisan bayram namazı saatleri

Antalya Bayram Namazı : 06:46

Ardahan Bayram Namazı : 05:54

Artvin Bayram Namazı : 05:57

Aydın Bayram Namazı : 06:56

Balıkesir Bayram Namazı : 06:55

Bartın Bayram Namazı : 06:35

Batman Bayram Namazı : 06:03

Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir... Diyanet ile il il bayram namazı kaçta kılınacak? 21 Nisan bayram namazı saatleri

Bayburt Bayram Namazı : 06:05

Bilecik Bayram Namazı : 06:46

Bingöl Bayram Namazı : 06:05

Bitlis Bayram Namazı : 05:59

Bolu Bayram Namazı : 06:39

Burdur Bayram Namazı : 06:47

Bursa Bayram Namazı : 06:49

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