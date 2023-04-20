Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir... Diyanet ile il il bayram namazı kaçta kılınacak? 21 Nisan bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı kaçta kılınacak sorusuna yanıt verdi. Resmi internet sitesi üzerinden vakitler il il sorgulanmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati 2023 Ramazan Bayramı için araştırılıyor. 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek bayramın birinci günü İslam alemi cami yolunda olacak. İl il bayram namazı saatleri sorgulama işlemleri devam ediyor. Namazı kaçırmak istemeyen Müslümanlar şimdiden il ve ilçe merkezlerinde araştırmalara başladı. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı saati 2023…